El Gabinete: Estado de la educación en España

A propósito de la jornada de huelga de educación que ha tenido lugar en la jornada de hoy, dedicamos el Gabinete al estado de la educación en el país. Esperanza Aguirre ha intentado ‘robar protagonismo’ a este asunto hablando de la Final de la Copa del Rey y afirmando que debería de suspenderse el partido, debido a que no se puede consentir el ultraje a la corona y al himno. Los invitados aportan su visión de lo acontecido y opinan sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de aprobar la manifestación de la Falange.

Todas las Comunidades se han sumado a esta convocatoria de la enseñanza para protestar contra los recortes en educación, una huelga a la que se han sumado profesores, estudiantes y padres. El seguimiento de la huelga según el Gobierno es del 20%, mientras que los sindicatos afirman que es del 80% y se encuentran muy contentos. Ha habido algunos incidentes, sobre todo de estudiantes universitarios que han cortado carreteras o accesos a las universidades. Va a tener lugar la decimotercera reforma educativa, desde 1970, que es la propuesta por Wert.

Joan Ridao, profesor universitario se ha sumado a la huelga, afirma que estamos asistiendo a un acontecimiento inédito, que es una huelga global en toda la enseñanza con conciencia generalizada. Lo que está en juego hoy con la huelga, no es erosionar al Gobierno, sino el intento de trazar una línea contra el desmantelamiento en la educación.

Julián Casanova cree que la educación estimula la transparencia, el buen Gobierno y ayuda a combatir el amiguismo y la corrupción. Bajo su punto de vista, cierto segmento de la clase política ha promovido la ignorancia y no la educación. Habla de la formación, ya que España ha puesto mucho empeño en la parte técnica y no la práctica, donde los países nórdicos ganan al resto. La educación tiene un factor muy importante, es el humano; ‘algo que no se puede reducir porque si no iremos a peor’.

El General Monzón cree que esta huelga tiene carácter de erosión al Gobierno, por lo que no está de acuerdo con Joan; en lo que sí que coincide con los otros tertulianos es en el estado mediocre de la educación española, repartiendo la culpa de ello entre los profesores, familias, alumnado. Afirma que hay causas profundas que no tienen que ver con la situación de crisis actual, sino que viene de lejos.

Casanova, bajo su experiencia de profesor, afirma que ‘la estructura de las universidades americanas me hace mejor’. Cuenta que el nivel de la enseñanza universitaria española es malo, pero que ha tenido un gran salto en los últimos años. Ridao está de acuerdo en el nivel de la enseñanza española y cree que gran parte de las deficiencias educativas son culpa del nivel docente y de las políticas de Gobierno.