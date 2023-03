Cómo inculcar a los más pequeños el hábito de comer frutas y verduras

El público joven a través de los nuevos medios digitales está sometido a un bombardeo constante de publicidad sobre comida basura. De hecho, según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, solo el 8% de los mensajes publicitarios que recibe este sector de la población son de comida saludable, mientras que el 45% de esos mensajes promocionan alimentos con un valor nutricional directamente negativo.

Actualmente, el Ministerio de Consumo lleva meses ultimando su borrador del Real Decreto sobre la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil. No obstante, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) pide que se introduzcan un par de matices.

Las peticiones de Plátano de Canarias

Lo primero que Asprocan solicita añadir en el Real Decreto es que no se utilice la imagen de la fruta para anunciar productos no saludables. El director de Marketing de Plátano de Canarias asume que "hay que impedir que las frutas sean utilizadas como reclamo de productos que realmente no tienen fruta, sino que tienen aromas o sucedáneos que dan una imagen de contenido en fruta para hacer productos sustitutivos de la fruta cuando realmente no lo son".

La segunda petición que los productores le hacen al Gobierno es que las figuras públicas (influencers, youtubers o los personajes de ficción) puedan hacer publicidad de productos saludables dirigida a los menores, siempre que sean frutas, verduras y hortalizas secas. Así lo hizo recientemente el jugador del Barça y de la Selección Española, Pedri, quien asegura que comer fruta y verduras es mucho más fácil de lo que parece: "Los deportistas lo hacemos a diario y cuando lo conviertes en un hábito es mucho más fácil".

Los hábitos saludables como el consumo de frutas y verduras se adquieren mediante la infancia. Por este motivo, los productores piden una "discriminación positiva hacia este tipo de productos respecto del uso de personajes infantiles y personas reconocidas que puedan incentivar el consumo de frutas, verduras y hortalizas", añade Cáceres.

El poder comunicativo de las figuras públicas

Hay una excepción en la ley actual que dicta que los famosos solo pueden promocionar el consumo de frutas y verduras si el mensaje que transmiten se enmarca en una campaña saludable. Aún así, el procedimiento es muy farragoso y requiere cumplir unos requisitos muy estrictos: "Esto es algo que en España solo se puede hacer de manera muy excepcional y puntual con campañas que sean consideradas de interés general y de salud pública, pero no para aquellas iniciativas de productores de frutas y hortalizas que queramos trasladar los beneficios de nuestra fruta al público infantil", concluye el director de Marketing de Asprocan.

Al fin y al cabo, el poder comunicativo de las figuras públicas podría ayudar a los más pequeños a adquirir unos hábitos saludables para toda la vida.