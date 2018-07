‘Si Bankia vale cero, sus depositantes no tiene cero’

Hablamos con Josef Ajram, Nacho Sanz, experto financiero de ESADE, y Daniel Lacalle, gestor de fondos en la City, de la situación de Bankia y de la economía del país. El desplome de la entidad esta mañana ha generado mucha incertidumbre entre los ciudadanos, por ello dedicamos esta tarde a comentar la situación de Bankia.

Preguntamos a Nacho Sanz por qué no se ha suspendido la cotización de la entidad en Bolsa, cree que esto se debe a que todos los ciudadanos tienen que tener la misma información ante lo que ocurre y no se daba el caso. Lo que ha ocurrido es que Bankia se ha dedicado a comprar autocartera, una operación totalmente lícita. Que Bankia valga cero, no significa que los depositantes tengan cero, ya que tienen un seguro que cubre 100.000 euros y esto tiene que preocupar únicamente a los accionistas.

Josef Ajram, nuestro experto en Bolsa, nos cuenta que este caso de Bankia no es exclusivo, ya que hay otros bancos que también han empeorado y que el valor de sus acciones ha bajado. El problema es que los bancos, durante muchos años, han tendido al titular y ahora no se lo puede permitir.

Daniel Lacalle nos cuenta desde la City de Londres cómo se ha vivido el desplome bursátil de Bankia; afirma que se ha vivido un gran nerviosismo y que es un problema de capitalización a corto plazo de los bancos, no de liquidez. Esta es la razón que el da de que se haya desplomado Bankia en Bolsa. Nos cuenta que la ampliación de capital no se hace aportando dinero, eso es la liquidez, sino del mercado y haciendo negociaciones con los inversores para convertir la deuda en acciones; se tiene que hacer por la cantidad real. Bajo su punto de vista, la reforma financiera es un paso positivo pero no suficiente, ya que tendría que haber sido de manera inmediata. Para él lo importante es no retrasarlo pensando que se va a resolver solo, algo que reafirman los otros dos invitados; Ajram afirma que eso ‘es algo muy español’.

Lacalle cuenta que ‘la solución va a ser muy larga, ya que los bancos tienen muchos préstamos de suelo y durante muchos años eso va a valer cero’. La situación es delicada, pero los ciudadanos ya son conscientes de lo que está sucediendo, un paso hacia delante. Ajram cree que los bancos tendrían que hacer una valoración real y afirma que no se puede designar a un tasador inmobiliario en vez de a una persona competente del Banco de España; algo que comparte Nacho y no Daniel, que afirma que la reputación del Banco de España es desastrosa.

Cuando nos dicen que la culpa es de Grecia no es cierto, Ajram afirma que desde el año 2007 los españoles tendríamos que haber sabido cómo invertir y en qué gastar el dinero y que ‘el problema es por el ego de los banqueros’. Lacalle afirma que el problema lo tiene la banca española con sus participaciones.

Para terminar les preguntamos cuál sería su mensaje para los ciudadanos; Ajram cree que no hay que tener miedo de tener el dinero en un banco español, hasta 100.000; Lacalle afirma que con el dinero no hay riesgo ya que el Estado garantiza una parte importante; Sanz, al igual que Josef, dice que lo más seguro es tener el dinero en el banco.