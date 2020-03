¿Los hombres con barba tienen más probabilidades de contagiarse de coronavirus?

No, los hombres con barba no tienen más probabilidad de contagiarse del coronavirus. De hecho, la OMS no recomienda usar mascarilla. Todo se basa en una imagen de 2017 que recomiendan a un trabajador con barba que se afeite porque es lo correcto para ajustarse la mascarilla.

Un mensaje difundido por WhatsApp y Facebook asegura que Zhong Nanshan, el neumólogo chino que descubrió el coronavirus del SARS en 2003, ha recomendado enjuagarse la garganta con agua salada para prevenir la infección por la nueva cepa del coronavirus. Se trata de un mensaje falso y de una recomendación absurda.