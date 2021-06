La tele con Monegal: La tensa entrevista de Cristina Pardo al pequeño Nicolás

Ferrán Monegal comienza la sección haciendo una reflexión sobre el uso de imágenes delicadas o de menores en los medios, en referencia al susto del fin de semana en la Eurocopa del jugador danés Eriksen que se desplomó en el terreno de juego y a la utilización de las fotografías de las niñas asesinadas de Tenerife.

Monegal continúa hablando sobre la entrevista de Bertín Osborne a Isabel Díaz Ayuso en Telecinco. Opina que la charla fue "un masaje" a la presidenta madrileña y considera que, aunque Ayuso consiguió "una gran gesta en Madrid", el "exceso de alago debilita".

Por último, Monegal repasa la entrevista de Cristina Pardo al 'pequeño Nicolás' que ya ha sido condenado por uno de los varios juicios que tiene pendientes. Nicolás reconoció que se equivocó y que "cometió errores de juventud", y lo que más le ha llamado la atención a Monegal es que dijera que "quería ser millonario pero no famoso": "No me lo creo. A este le gusta más una cámara de tele que un helado", asegura.