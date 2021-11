La tele con Monegal: Las impactantes declaraciones del exjefe del CNI, Alberto Saiz, en "Salvados"

Este domingo, el programa "Salvados", tuvo como invitado al que fuera director del CNI, entre los años 2004 y 2009, Alberto Saiz. Una persona a la que, como explicó Gonzo, no es fácil conseguir sacarle información. " A un jefe de los espías no se le puede pedir que haga de cantante de ópera. Ellos no suelen cantar nunca", ha contextualizado Monegal.

Entre otros temas, Gonzo le preguntó al exjefe del servicio de inteligencia sobre Corinna Larsen. Saiz puso sobre la mesa algunas cuestiones muy interesantes sobre la empresaria alemana y su relación con el rey emérito, Juan Carlos I.

Además, Alberto Saiz, también habló sobre lo relativo a los presuntos vínculos del Centro Nacional de Inteligencia y Bárbara Rey, a partir de la publicación del libro, "El jefe de los espías", con las notas de Emilio Alonso Manglano, quien dirigió el principal servicio secreto español (CESID) de 1991 a 1995. En ese escrito se dice que se le pagó a Bárbara Rey, 25 millones de pesetas, se le consiguió un contrato en TVE y luego, se llegó a otro acuerdo para pagarle otros 600 millones de pesetas durante diez años, dinero procedente de CNI.

Finalmente, comentamos con Ferrán Monegal, el mensaje del exdirector del CNI sobre las cloacas del Estado.

El polémico "Deluxe" en Telecinco

Pepe Navarro acudía al plató de "Sábado Deluxe", con las pruebas de que no es el padre de Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes. A pesar de que su lucha judicial debía ser el centro de atención de la entrevista, la periodista, Paloma García Pelayo, quiso recordar la sentencia que condenaba al presentador por lesiones a una mujer hace años, algo que quiso parar Jorge Javier Vázquez.

"La reprimenda de Jorge Javier a Paloma fue muy mezquina y escabrosa. Es muy lamentable y me da mucho asquito", ha sentenciado el crítico televisivo. Analizamos lo ocurrido en "La tele con Monegal".