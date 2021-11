La tele con Monegal: Las peripecias existenciales de los famosos en el programa de Alberto Chicote, "Fuera del mapa"

El martes por la noche se estrenó en La Sexta, "Fuera del mapa", un programa que presenta el popular cocinero, Alberto Chicote, dedicado a viajes y personajes. Zumaia ha sido el escenario donde ha arrancado esta primera entrega cuyo protagonista ha sido el actor, Antonio Resines, quien hizo un retrato duro de su profesión:

"Lo normal al ser actor es estar parado y trabajar , 30,40,50, o 60 días al año. Los datos son reales: el 87% de los actores de este país no llegan a los 6.000 euros anuales de ingresos en su profesión. Hay muchos camareros", dijo el que fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Mientras, en el segundo capítulo, tuvo como invitada a la presentadora Mariló Montero, que recorrió junto a Alberto Chicote, los famosos puentes de madera de Cazorla. "A cada puente, una historia", ha destacado Monegal. Mariló contó con un tono más agrio que dulce, cómo se tuvo que marchar de Televisión Española.

"Entró una dirección que amenazaba, que me gritaba, me ocultaban datos... Lo denuncié a todo el mundo y no me merecía la pena aguantar a una mujer maltratadora", confesó la periodista, haciendo referencia a Elena Sánchez, la que fuera su directora.

"En estos encuentros se nos van filtrando las peripecias existenciales de personajes famosos. Además, no tuvo un mal registro de audiencia: un 6,7%, es decir, unas décimas por encima de la media de la cadena", ha destacado el crítico televisivo.

Las turbulencias en TVE

Según Ferrán Monegal, en Televisión Española están pasando cosas "tremendas". Y es que, el periodista, Fran Llorente, ha abandonado RTVE, tras casi 30 años para ser el nuevo director del Área de Vídeo de Prisa Media. "Como espectador me duele que TVE pierda a una persona de su prestigio", ha reconocido Monegal.

Mientras, en "La Noche D", el show nocturno de Dani Rovira, se centraron en el tema: "perder el norte". ¿Está perdiendo el norte Televisión Española?, se ha preguntado el catalán.