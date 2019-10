Julia Otero: "Es irresponsable no condenar, como no ha hecho el no gobierno de Torra, y es incendiario pedir estado de excepción en Cataluña"

sobre los disturbios en Barcelona

"La moderación no significa ausencia de firmeza", decía Abalos hace una hora. Lo malo es que estamos en campaña electoral y no podemos esperar de la clase política un sentido de la responsabilidad del que han dado sobradas pruebas de carecer. Es irresponsable no condenar, como no ha hecho el no gobierno de Torra y es incendiario pedir estado de excepción en Cataluña. Los extremos se alimentan y andan cargados de bidones de gasolina buscando donde arrojarlos.