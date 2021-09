El Especialista: ¿Qué consecuencias tendría para la economía la subida del salario mínimo?

La economía va a seguir siendo uno de los temas estrellas del otoño y por eso, Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, nos ayuda a analizar la situación del país.

El agosto en turismo nacional ha batido todos los récords. "Los pueblos, aquellos de la España vacía, han estado más habitados que nunca. Todo el mundo ha recurrido al turismo rural. Ha sido una temporada muy buena, especialmente, en el norte", ha dicho el experto, quien ha reconocido que: "La caída del turismo extranjero ha sido brutal".

Hablamos del regreso al trabajo. ¿Es el teletrabajo una realidad que ha llegado para quedarse? "Dependiendo de las empresas. Los jefes, generalmente, continúan exigiendo mucha presencialidad porque, uno, no es jefe, si no ve a sus empleados. Me gustaría que los trabajadores tuvieran unos objetivos que cumplir y que los alcanzasen de la manera que ellos quisieran. Esto reduciría la discriminación en el trabajo", ha confesado Bernardos.

En el día del salario mínimo interprofesional, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un discurso en el que ha anunciado que iba a subirse de forma inmediata. ¿En qué va afectar a la economía? El profesor nos lo ha contado.

Además, comentamos el fin de los peajes. Desde este miércoles, 1 de septiembre, 550 kilómetros de autopistas que son de pago se convertirán en gratuitos una vez ha finalizado el periodo de concesión que no será renovado.