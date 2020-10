El Especialista: ¿En qué parte de la 'V' estamos?

Gonzalo Bernardos es profesor de economía en la Universidad de Barcelona y resuelve la duda de dónde nos situamos en la actualidad en la famosa 'V' de la recuperación económica.

"Realmente no lo sabemos porque esta crisis es muy diferente de cualquier otra, ya que la culpa no es de la economía, si no del coronavirus. La economía es como un danzarín, baila según el ritmo y la canción que toca", dice el profesor.

Bernardos explica que "en España cuando hay crisis cae profundamente, pero cuando crece es la que más respecto a Europa". Por ello, le pide a los empresarios y trabajadores que "conserven la esperanza porque saldremos más fuertes que la mayor parte de Europa".