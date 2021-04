Consejos para mantener unos pies sanos

Hoy el Congreso ha aprobado una proposición no de ley que permitirá que la podología comience a formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Conversamos con Elena Carrascosa, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, que nos explica que el principal consejo es acudir constantemente al médico, aunque no duela: "Debemos fomentar que las personas vengan de forma preventiva y no solo cuando haya dolor".

Carrascosa también indica que, hasta ahora, la podología estaba fuera del sistema público, entonces cuando uno se graduaba solo podía optar por montar su propia clínica o entrar en otra privada. Además, hace unos años tampoco existía un título de esto como tal en las universidades.

La población más mayor es la que más debe acudir a revisiones, como por ejemplo, para limarse las uñas o quitarse los callos. Así, la presidenta de este consejo recomienda que no se utilicen productos para los pies sin supervisión médica porque puede ser peligroso.

Problemas en los pies durante la pandemia

Durante la pandemia y el confinamiento, los problemas de pies fueron frecuentes, en especial con los niños, porque las uñas no les crecían de la forma adecuada a causa de golpes y eso provocó hinchazón e infecciones, por lo que había que tomar antibióticos. O también hubo muchos papilomas debido a la bajada de defensas.

Uno de los consejos que Carrascosa da es no andar descalzo. Por lo que respecta a los diabéticos, no deben hacerlo nunca "porque puede haber neuropatías de base y se pueden clavar cosas". Y en los niños, pueden hacerlo un poco para desarrollar los sentidos, aunque hay que tener cuidado "por los golpes".