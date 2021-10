Las claves de la subida del precio de la luz y las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la crisis energética

Tras varios meses de subidas ininterrumpidas del precio medio diario de la electricidad en España, este miércoles se alcanzará el octavo registro más alto de la historia, alcanzando los 226,15 € el megavatio hora (MWh), un 4,78% más que durante la jornada de ayer. En el Especialista de esta semana, hemos hablado con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y especialista energético, sobre el precio medio del mes, que supera los 200€ de media y que ya va camino de ser el más caro de la historia, una cifra cuatro veces mayor que el precio normal, aunque asegura que “parece que estamos tocando techo”.

La respuesta del Gobierno

Morales ha destacado los últimos movimientos del Gobierno de España, que, por su parte, ya ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por las consecuencias que pueda traer para los españoles esta crisis de las eléctricas, y le ha trasladado a Europa la petición de que se fijen los precios de la luz de forma independiente para que cada país pueda tomar sus propias medidas y así paliar los efectos de esta situación excepcional.

La respuesta del Eurogrupo ante la propuesta de desacoplar los precios ha sido de una rotunda negativa liderada por la oposición de once países, lo que prolongará las negociaciones durante las próximas semanas. Según Morales "no parece que se vayan a tomar medidas que cambien la situación", ya que la propuesta de comprar gas de forma conjunta no se plantea hacerse efectiva a corto plazo.

Asimismo, desde hoy ha quedado publicado en el BOE lo que para Jorge Morales es “una rectificación del Gobierno por la puerta de atrás de la medida que aprobaron hace un mes”, que obligaba a las empresas a pagar las contribuciones por las diferencias de precio al que se vende la energía según su tipo. La disposición adicional aprobada ayer en el Consejo de Ministros permitirá que las eléctricas puedan establecer tarifas fijas sin límite de precio que mantengan sus márgenes de beneficio, lo que perjudicará directamente a las empresas más pequeñas y a los consumidores.

La aparición de los Bonos Sociales Térmicos

Otra medida importante anunciada por la ministra de Transición ecológica y Reto Demográfico estos días ha sido la de introducir un Bono Social Térmico valorado en 90€. Esta bonificación, según explica Morales, estará a disposición de las familias numerosas sin límite de renta; aquellas que sean consideradas de bajo ingreso con o sin hijos, monoparentales, con dependencia o víctimas de violencia de género, entre otras; y aquellas personas que tengan una pensión mínima. Esta ayuda, que supondrá un subida del descuento del precio de la factura de un 25% a un 60% y sobre la que se puede conocer más en la web del Gobierno de España, estará a disposición de los solicitantes próximamente.

La crisis del gas

La ministra Ribera también ha viajado hoy de urgencia a Argelia para evitar el cierre del gasoducto del Magreb, principal fuente de provisión de gas para nuestro país ante la amenaza de conflicto entre el país africano y Marruecos. Este cierre supondría que España únicamente pueda disponer del conducto marroquí, "capaz de albergar 6 billones de metros cúbicos de gas al año, a diferencia de los 8 y hasta 10 billones que tiene de capacidad el argelino, y del transporte mediante barcos, que resulta hasta cuatro veces más caro". Esta tarde hemos conocido que, finalmente, Argelia sí garantizará a España el suministro de gas acordado.

Morales ha destacado el desconocimiento generalizado que existe en la sociedad sobre el precio real del coste de la obra que instaló estos conductos y que seguimos pagando en nuestra factura, ya que “las referencias que existen nos dicen que las empresas gasistas están vendiendo gas a precio de barco”.

Un problema con consecuencias globales

Durante la sección de hoy, nuestro especialista nos ha hablado de las consecuencias de la crisis energética que sufren la mayoría de países del mundo, y que se están traduciendo en un boom generalizado de la demanda de paneles solares sobre los que ya existe problemas de suministro. Asimismo, en países como China, Japón o Alemania se está produciendo una resurrección del carbón como sustitutivo del gas, lo que supone un grave perjuicio para el medioambiente por la emisión de gases contaminantes. Desde Austria también llegan posibles amenazas de un apagón a gran escala en pleno invierno que Jorge Morales califica como “improbable”, pero sobre la que “deberíamos estar preparados”.