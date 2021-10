"Territorios Improbables", el libro que viaja por las historias de lugares extraordinarios

El arquitecto, Pedro Torrijos, ha visitado "Julia en la Onda" para hablar de 'Territorios improbables", el libro que acaba de publicar con la Editorial Kailas. También le ha acompañado nuestro arquitecto de cabecera, David García-Asenjo.

"Territorios improbables es un viaje por las historias que construyeron lugares tan extraordinarios que a menudo ni siquiera aparecen en las guías", reza una de las líneas de la sinopsis. Y es que, según el autor, lleva buscando sitios toda la vida.

"En el libro hay 50 territorios improbables pero, solo en Twitter, he contado 104. Además, tengo una hoja de Excel con 212 lugares que no he contado", ha confesado el arquitecto.

"Es importante contar la historia de los edificios y el lugar donde se sitúan porque es cuando generas interés en los demás", ha proseguido Pedro.

Para Torrijos, su profesión es pasional: "Quiero transmitir esa pasión que tenemos los arquitectos. Es una carrera que requiere muchas horas y en la que tenemos que estar muy atentos a todo lo que nos rodea".

"Estuve en la Universidad Francisco de Vitoria y me preguntó una chica que qué consejo le daría a un estudiante de arquitectura, Le contesté que hay que tener los ojos muy abiertos y ser muy curiosos", ha finalizado el escritor a modo anécdota.

Carmen Juan, ha asegurado que muchas de las historias que narra Torrijos le han sorprendido y ha desvelado que, el libro, está dividido entre lo que ya no está, lo que tenemos delante y no vemos y lo que no podemos dejar de ver.

Cómo observan los arquitectos un edificio

Tanto Torrijos como García Asenjo, nos han contado de qué manera ven los edificios. "Yo creo que vemos lo mismo que ve todo el mundo y a veces alguna cosa más", ha recalcado Torrijos. Sin embargo, David no ha opinado lo mismo: "Vemos las cosas que nuestra formación nos permite entender y hay gente que no ve lo que nosotros podemos ver".

De igual manera, han asumido que los gustos son algo irrelevante y que lo verdaderamente importante es lo que hay detrás de cada edificio.