'El techo amarillo' de Isabel Coixet: el impactante relato de los abusos sexuales a menores en una escuela de teatro

La directora de cine Isabel Coixet habla durante su entrevista en 'Julia en la Onda' sobre 'El techo amarillo', un largometraje en el que relata los abusos sexuales que un profesor del Aula de Teatro de Lleida cometió sobre varias de sus alumnas, menores de edad, durante prácticamente 20 años. Hechos que se denunciaron y probaron por la Fiscalía, pero estaban prescritos, por lo que su agresor, Antonio Gómez, continúa en libertad y con una indemnización de 60.000 euros.

La cineasta reconoce que todo empezó cuando leyó durante la pandemia un reportaje de los periodistas Albert Llimós y Núria Juanico en el diario 'ARA'. "No era la típica noticia", dice, "había algo".

Finalmente, Coixet explica que se decidió por hacer un largometraje porque se dio "cuenta de que la ficción difícilmente iba a estar a la altura de la complejidad del caso".

La directora asegura que el abusador "es una persona carismática" y utiliza unas tácticas que otro profesor empezó a imitar. "Los depredadores sexuales son muy poco originales tienen siempre el mismo 'modus operandi'", comenta. Por ejemplo, está el caso de Cristina, una de las víctimas que relata cómo conocía a Gómez desde los 4 años y, a los 15, abusó de ella. "La única cosa que recuerda cuando se le puso encima es que veía el techo y era amarillo", dice Coixet y explica que al acabar, el abusador le dijo: "No tenía que haber dejado que esto pasara".

Isabel Coixet alega que el profesor engañaba a sus alumnas diciendo que para hacer una secuencia erótica tenían que practicarla antes con él y les pedía que no se lo contasen a los padres. "No hay que follar para que el espectador sepas que estás follando, no masturbarte, igual que no hay que matar a alguien", declara.

Por otro lado, la cineasta recuerda el momento en el Festival de Cine de San Sebastián en el que todo el Teatro Victoria Eugenia se puso en pie, aplaudiendo a las víctimas y gritándoles: "Yo sí te creo". "Para ellas eso ha sido lo mejor de este proceso", señala.