"El sustituto", una película basada en la historia de los nazis en Dénia

La Generalitat Valenciana está preparando la subasta de varias medallas nazis y franquistas, junto a una colección de 31 monedas de oro de la corona austrohúngara tasadas en 50.000 euros. Valiosos objetos que formaban parte de las propiedades de una ciudadana alemana, Gertrudis Sommer Ficher, que falleció en 2005 en Dénia sin herederos y sin haber realizado un testamento.

Hemos hablado con el director de cine, Óscar Aibar, quien en su nueva película, "El sustituto", la historia de un policía que en 1982 llega a Dénia para sustituir a un compañero muerto y descubre entonces, que esta localidad es un nido de nazis.

"Estaba en un bar de Calpe hace unos diez años y recuerdo un muro de fotos de famosos donde había una imagen pequeñita de seis señores comiéndose una paella, vestidos de las SS y la Wehrmacht. Pregunté al dueño y me dijo que no se trataba de ningún rodaje, sino que eran los alemanes de Dénia, quienes a veces celebraban allí sus cosas. Para mí se destapó la caja de Pandora. En ese momento no había mucho publicado al respecto y con los años, lo que yo pensaba que iba a ser la historia de dos o tres nombres de monstruos del nazismo, pasó a ser una historia más grande como la de la película", ha contado Aibar.

"Cuando me lancé a escribir el guion fue hace cuatro o cinco años, cuando se desclasificaron algunos papeles del Mossad y de la CIA. En concreto, un ejército del Mossad, cuenta que tuvo dos operaciones en Denia: una para detener a nazis y otra para detener a Aribert Heim, el médico de Mauthausen y el tercer nazi más buscado del mundo. La historia de la película está basada en la estancia de Aribert Heim en Dénia", ha confesado el director.

¿Por qué fue Dénia un refugio para nazis en España?

Según Óscar, Dénia les ofrecía muchísimas cosas a los alemanes. España fue el único país fascista que no perdió la Segunda Guerra Mundial, por lo que encontraron un sitio perfecto y cercano para esconderse hasta ver qué pasaba con la situación internacional. "Este país hizo que muchos de ellos se sintieran aquí amparados y protegidos por sus regímenes", ha proseguido.

Los industriales alemanes tenían también un consorcio de empresas con mucho poder económico y que ayudaban a afiliados del régimen franquista. Al empezar a tener un peso en la economía española, se les amparaba: "Pasaba el tiempo, y no solo eran aceptadas las cientas de órdenes de extradición de otros países, sino que encima, Manuel Fraga, como cuento en la película, le otorga la Medalla al Mérito Turístico a un excapitán de las SS", ha denunciado el catalán.

La vida de los nazis en Dénia

También hemos hablado con el actual alcalde de la ciudad, Vicent Grimalt, quien nos ha contado cómo fue convivir los nazis: "Yo era músico e iba a tocar junto a mi banda a algunas de las celebraciones que hacían. Allí estaba, Gerhard Bremer, un antiguo miembro de las SS, aunque en ese momento, nadie sabía nada de su pasado. De todas formas, en plena dictadura, tampoco se podría haber opinado sobre ellos,".

"La colonia de alemanes que residía aquí era importante. Algunos estaban integrados y otros pasaban desapercibidos. Todos vivían en casas de campo", ha concluido Grimalt.