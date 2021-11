«Dante ha descrito el infierno, pero no ha conocido Ravensbrück, ni Mauthausen, ni Auschwitz, ni Buchenwald. ¡Dante no podía ni imaginar el infierno! Yo tengo una película en la cabeza en blanco y negro, tal como era todo, porque allí no había colores»

Amb aquesta cita de Neus Català arrenca “Noche y Niebla en los campos nazis”, de Mònica González Álvarez, amb qui hem parlat per conèixer amb profunditat un llibre ple d'històries basades en fets reals...