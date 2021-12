Los "soplos energéticos" de Albert Espinosa para curar heridas y recuperar la felicidad

"Estaba preparado para todo menos para ti" es el undécimo libro de Albert Espinosa, la segunda parte de "El mundo amarillo", la historia en la que se basa la serie de "Pulseras rojas".

Todos los libros del autor tienen un punto esperanzador, alegre e ilusionante. Sin embargo, este en concreto, "se trata de un libro salvaheridas, de un botiquín de soplos energéticos para muchos males y sobre todo para el alma". Y es que en el libro no hay capítulos, sino soplos: "Tenía ganas de hacer un libro que ayudase a mucha gente. Hay gente que ha perdido el amor, hay gente que ha perdido el trabajo y hay gente que ha perdido la esperanza. Por ello, en este libro, he recuperado 23 soplos, es decir, algunos de los consejos que me ha dado la gente que más quiero", ha contado Espinosa.

El catalán ha asegurado que, a lo largo de su vida, le han dado muchos consejos que sirven para curar: "Hay muchos salvavidas en el mar, pero hay pocos salvavidas en tierra, que son lo que más se necesita. En este libro puedes encontrar recomendaciones para recuperar la felicidad. Uno de mis favoritos es: "Toma la vida de otra persona durante una semana". Yo a la gente que más quiero le digo durante una semana que tome las decisiones importantes de mi vida y yo las tomo por ellos durante una semana. Ante este ejercicio se produce algo increíble porque toman decisiones que yo no tomaría y me solucionan muchos problemas".

Un libro salvaheridas que no salva vidas

Según Albert, pensar que puede salvar vidas es complicado, pero confía en conseguir que las heridas duelan menos: "Tengo la suerte que entre Twitter, Facebook e Instagram me siguen casi dos millones de personas que me cuentan muchos problemas y a mí lo que más me encanta es ayudarles", ha confesado.

El escritor, guionista y director de cine, tuvo cáncer de los 14 a los 24 años y perdió una pierna, (a la que le hizo una fiesta de despedida), un pulmón y un trozo de hígado.

"Una vez, una chica de 19 años a la que le iban a quitar el hígado, me invitó a su fiesta de despedida del hígado. Aquella noche estuvimos juntos hablando de su enfermedad y me dijo: "Tienes que escribir un libro donde cuentes los consejos que te han dado en esta vida". Y eso es lo que he hecho en este undécimo libro. Siento que estos consejos ayudan mucho a encontrar un poco de paz en los momentos difíciles", ha añadido Espinosa.

Los "amarillos" y los "ruidosos"

"El mundo amarillo", es la antesala de "Estaba preparado para todo menos para ti". Fue a través de esas páginas donde descubrimos a los "amarillos", aquellas personas que dan sentido a nuestra vida que se sitúan entre el amor y la amistad, que puedes encontrar un día cualquiera en un aeropuerto, en la calle. Son personas que realmente te comprenden, que no son amigos porque no los vuelves a ver, pero que les puedes contar de todo".

Pero, en esta segunda parte, Albert Espinosa ha querido hablar de las personas ruidosas, aquellas que acaban destrozando tu vida o colapsando tu imaginación. "Para mí era necesario explicar que hacer ante los ruidosos. En el libro, trato de decir cómo extraerlos de tu vida. La gente que te intenta hacer daño no son personas, son ruido y al ruido hay que aislarlo. Yo siempre digo que los errores son aciertos fuera de contexto y las pérdidas son ganancias. Mi madre hospitalaria siempre me decía: "Tienes que elegir entre la tranquilidad y la razón". Ella elegía la tranquilidad porque la razón sabía que la tenía y yo eso lo he heredado, siempre elijo la tranquilidad".

Albert Espinosa presenta su nuevo libro en casa, en "Onda Cero"

Albert Espinosa se ha mostrado emocionado por presentar su nuevo libro en Onda Cero, el lugar que fue su casa y donde contaba con su particular sección "Territorio Espinosa": "Hace tres años que dejé las entrevistas y que no hago radio. Volver aquí, a mi casa, a una radio que quiero tanto, me hace muy feliz".