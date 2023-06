¿Se puede transmitir la tuberculosis de animales a humanos? ¿existe una vacuna?

Carlos Martín, investigador de la Universidad Zaragoza, habla en 'Julia en la onda' sobre tuberculosis después de que se hayan detectado 19 infectados en un colegio de Orense. "No es una enfermedad pasada, ya que se siguen detectando positivos hoy en día", recuerda Martín y explica que hasta el 2020, con la irrupción del coronavirus, "era la enfermedad que más muertes causaba".

El número de casos de tuberculosis es de menos de 10 por cada 100.000 personas y, la mayoría de ellos, es tratable. Sin embargo, el porcentaje de muertes es muy elevado si no se trata, del 50%.

¿Cómo se transmite la tuberculosis?

La mayoría de los casos en humanos se transmite entre personas, aunque los animales también tienen tuberculosis, pero es muy complicado que su cepa se contagie a humanos. "Depende de la inmunidad, pero puede pasar", indica Martín. Por ejemplo, era más común en los años 90, cuando no había tratamiento para personas con VIH.

Entre humanos, "en el 99% lo transmite una persona que tenga la enfermedad, no que esté infectada", aclara. Además, confirma que "en el colegio de Orense son casos que se han infectado, pero que no han desarrollado todavía la enfermedad". De hecho, informa que "de cada 10 personas que se infectan, solo 1 va a desarrollar la enfermedad".

Investigación de la vacuna

Aunque ya existe desde hace 100 años una vacuna contra la tuberculosis (BCG), no cubre todos los aspectos, como por ejemplo los problemas respiratorios. Por ello, España está trabajando en una vacuna que acabe con esta enfermedad de manera definitiva. "Vamos a demostrar que esta va una funciona contra los problemas respiratorios y tiene todos los antígenos", declara.

Asimismo, explica que "sería un hito conseguir una vacuna contra la enfermedad más mortífera del planeta".