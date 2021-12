El presidente de SEMES alerta sobre el aumento de la presión hospitalaria: "El número de ingresados por COVID-19 va a subir y llamativamente"

La incidencia por coronavirus se encuentra disparada y todavía al alza, lo que hace que la atención primaria esté desbordada por el alto número de contagios que se están produciendo. Para conocer de primera mano cómo se encuentra la situación en los hospitales, hablamos con el coordinador de Urgencias en el Hospital de do Salnés (Pontevedra) y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tato Vázquez Lima.

Según el experto, "el número de casos está aumentando de manera exponencial": "El incremento de llamadas a los servicios de Urgencia y Emergencia se cifra en un 30% en los últimos 10 días y relacionados con la Covid-19, hemos multiplicado por cuatro las llamadas. Mientras, a nivel de los hospitales, hemos aumentado casi un 30% las urgencias de manera global y en lo que llamamos los 'circuitos covid',' hemos pasado de un 10% de ocupación a estar por encima del 30 y 40%. Tenemos mucho trabajo", ha informado Vázquez.

La incidencia acumulada está desbordada en las diferentes comunidades autónomas, pero la presión hospitalaria sigue en niveles bajos. "Es cierto que la incidencia acumulada está aumentando y que el porcentaje de hospitalización es menor, pero el número de ingresados va a subir y llamativamente", ha advertido el presidente de SEMES, quien ha advertido de que la gente no vacunada acuden con cuadros más severos, "normalmente con cuadros de insuficiencia respiratoria severa o con neumonías bilaterales".

Tato Vázquez también ha hablado de la saturación que sufren muchos centros hospitalarios debido a que tienen que atender a los enfermos de Covid-19, junto a pacientes con otro tipo de patologías: "Tenemos que multiplicar nuestros efectivos y nuestro trabajo para poder dar cabida a esta atención. Esto es lo que llamamos saturación, que se produce cuando estamos hasta arriba y no podemos dedicar el tiempo que nos gustaría para ofrecerles a los pacientes la máxima calidad".

Una crítica al sistema sanitario y una reivindicación para una especialidad regulada

"El sistema sanitario desde hace años es como un balón cuyas costuras han estado muy sometidas. Le hemos metido más presión y las costuras han empezado a romperse. No se si hemos descuidado la inversión en Sanidad, lo cierto es que en España hay invertido 6,1%, lejos del 7,5% de la media europea. Tenemos que dar un cambio sustancial al concepto que tenemos de ver la Sanidad", ha reivindicado el coordinador de Urgencias.

En cuanto a los profesionales que se dedican a las urgencias y a las emergencias, Vázquez ha contado que llevan años pidiendo que se regularice su especialidad: "Para atender una patología grave que puede condicionar la vida de un paciente, tiene que haber un profesional perfectamente competente, con una formación homogénea, regular y uniforme en cualquier sitio. Esto no ocurre en España. Normalmente, los que nos dedicamos a las urgencias, nos hemos formado en otra especialidad y luego hemos adquirido competencias conforme al voluntarismo. Esto no tiene lógica y repercute sobre la calidad asistencial a los pacientes, que es a quienes nos debemos. Llevamos mucho tiempo pidiendo que esto se regule de una vez en nuestro país. Espero que Sanidad y el propio Gobierno de España sea sensible a esta petición ya que sería un bien para los ciudadanos", ha concluido.