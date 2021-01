¿Podrá alcanzar España la inmunidad de grupo en 2021?

La directora de la Agencia Española del Medicamento ha hablado en Julia en la onda sobre la situación de la pandemia en nuestro país y de la campaña de vacunación. "Todos queremos que sea más rápida, y en Europa, España no está tan mal colocado. Salvo EEUU, Reino Unido, Israel o China, estamos entre los cuatro primeros. Probablemente no es el ritmo óptimo, pero en poco tiempo todos estarán vacunando a un ritmo con velocidad de crucero para que no haya vacunas reservadas".

María Jesús Lamas admite que el sistema de salud está "preparado" para la vacunación y asegura que se podría alcanzar una inmunidad de grupo durante 2021: "La OMS habla de que no se podrá conseguir a nivel global. Aquí en España probablemente alcancemos la inmunidad de grupo en 2021, antes del otoño incluso, por las vacunas y el ritmo en el que creemos que serán autorizadas. Pero esto tiene que hacerse extensivo en todo el planeta".

"De 28 millones de vacunas administradas, no ha surgido de momento ninguna señal de riesgo que haga cambiar las condiciones de las vacunas", afirma Lamas sobre las reacciones adversas a las dosis. "Ha habido reacciones adversas, pero la probabilidad es mayor por alcanzar a tanta población. Pedimos a los usuarios que notifiquen cualquier acontecimiento adverso. Cada día sacaremos un informe con dichas notificaciones".

Aplazar las segundas dosis y la amenaza de nuevas cepas

Sobre el debate que se plantea de administrar una primera dosis y aplazar la segunda, la directora de la Agencia Española del Medicamento comenta que las condiciones deben parecerse "lo máximo posible" a los ensayos clínicos: "Hay una protección parcial con la primera dosis, pero el nivel de anticuerpos es muy bajo. La eficacia total solo se acerca con las dos dosis".

Por último, ha dicho que las nuevas cepas no amenazan a las vacunas existentes: "Las vacunas ya se han probado con distintas variantes y se han probado que son eficaces. El anticuerpo está diseñado contra la proteína S y las variantes tienen que cambiar muchísimo la configuración de la proteína para que el anticuerpo de la vacuna anterior no pueda funcionar. De momento, no parece amenazadora esa posibilidad".