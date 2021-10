¿La operación a vida o muerte que se realiza en 'La casa de papel' por videollamada es creíble?

Las series son mucho más que los directores o guionistas. También necesitan documentalistas que investiguen la trama para averiguar y es verosímil o no. Este es el caso de Sara Solomando, que se encuentra en la productora Vancouver y ha trabajado para series como 'La casa de papel' o 'Sky Rojo'. Nos explica que es muy similar al periodismo, aunque tienes mucho más tiempo. "Solemos tirar de reportajes o informes oficiales para los guionistas", apunta.

Para 'Sky Rojo', que trata sobre la huida de tres mujeres de un prostíbulo, destaca que tuvo que ponerse en contacto con este mundo para conocer cómo se las secuestra, qué países tienen a más mujeres raptadas, cuánto cobran, cómo trabajan los proxenetas... Además, habló con varias que habían salido de redes de trata. "Se me puso muy mal cuerpo porque son experiencias muy duras", reconoce.

Otro de los ejemplos es 'La casa de papel', donde en la primera temporada tenían que fabricar su propio dinero. Llamó a la Fábrica de Moneda y Timbre y les pregunté, pero no me lo dijeron. Al hablar luego con varios trabajadores me explicaron que se podían hacer ocho millones de euros en billetes de 50 por hora.

Una de las escenas muestra a una operación a vida de muerte donde debían extraer una bala del cuerpo de uno de los atracadores mientras eran guiados por otro compañero en una videollamada. Apunta que le costó porque todos los médicos suelen hacer estas cirugías en quirófanos, aunque como su padre era médico de pueblo, ellos sí están acostumbrados a tener que practicarlas en casas porque no les daba tiempo a llegar a un hospital.