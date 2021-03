Los libros de Juan Gómez-Jurado que devoran hasta los perros

Varios lectores de Juan Gómez-Jurado han subido imágenes a las redes sociales de sus libros totalmente destrozados por sus perros. Una periodista fue la última en mostrarlo en Twitter y bromeaba diciendo que su perro había "devorado" el libro 'Cicatriz' de Juan Gómez-Jurado.

Con la excusa, hablamos con el escritor y ex personas física en Julia en la onda. Juan Gómez-Jurado se lo toma con humor y comenta que "me gusta mucho que se devoren mis libros". Además, cuenta que su perro en alguna ocasión ha hecho lo mismo y no ha sido solo con libros.

Para conocer el motivo de estas actuaciones de los perros hemos contactado con un adiestrador de perros que afirma que es por ansiedad por separación. Explica que el perro tiene miedo a quedarse en casa y puede hacer eso y otras cosas como hacer sus necesidades por ejemplo.

Una de las soluciones que da es sacar a pasear a los perros en su debido tiempo. También es bueno, según este adiestrador de perros, comprar juguetes y pringarlos con paté para perros y que se entretenga.