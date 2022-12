El Langui presenta su nuevo disco: "Queríamos mostrar una bofetada de realidad y se ha conseguido"

El pasado 2 de diciembre, el Langui publicó su nuevo disco, 'Espasticidad', coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. "Me he tenido que documentar bien, era un trabajo complejo, pero el resultado ha quedado acorde a lo que queríamos contar. Queríamos dar una bofetada de realidad, incomodar un poco y se ha conseguido", comenta el artista.

"La espasticidad es algo que tenemos en común con todas las personas con discapacidad. Está presente en personas con parálisis cerebral, por ejemplo, que es lo que tengo yo", señala El Langui, que ha explicado lo que le motivó a trabajar en este nuevo álbum de 'Espasticidad'.

El artista considera que hay que "sacar de lo malo lo mejor", por lo que la palabra de su último disco tiene "un punto que no disgusta": "Esta palabra no solo me lleva a la negatividad, hay una ventanita de esperanza que a través de esta palabra también está presente".

Además, El Langui habla de los prejuicios al ver personas con espasticidad. "Nos pasa a muchos. Ves a una persona con espasticidad en la calle y es como que hay miedo, con esa mirada de 'qué penita' o 'yo no podría estar así'. Aunque tenga esa rigidez, puedo protagonizar hazañas y podré llegar a ser feliz. De hecho, soy feliz".