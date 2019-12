El alcalde de Castronuño recupera su sueldo gracias a los vecinos: "Estamos encantados con él y por eso nos hemos movido"

Hablamos con Kika Hernández, vecina de Castronuño que promovió la recogida de 900 firmas entre los vecinos para que el alcalde mantuviera el sueldo . "Me he enfrentado a todos los vecinos. Ha habido bastantes detractores, pero la mayoría estamos a su favor y por eso nos hemos movido", ha dicho en Julia en la onda.

A Enrique Seoane, alcalde de Castronuño (Valladolid), le habían quitado el sueldo por "decreto". En el pleno municipal, la oposición se lo había retirado porque sí, y los vecinos se movilizaron contra esta decisión. Ahora, el alcalde ha vuelto a recuperar el sueldo.

Kika Hernández es una de las vecinas de Castronuño -tiene 1.200 habitantes-, que promovió la recogida de 900 firmas entre los vecinos para que el alcalde mantuviera su sueldo.

"Me he enfrentado a todos los vecinos. Ha habido bastantes detractores, pero la mayoría estamos a su favor y por eso nos hemos movido", ha dicho Kika en Julia en la onda, que ha añadido que están "encantados" con Seoane. "Ha hecho mejoras por todo y por todos, por lo que pensábamos que, si no tiene sueldo que le estimule para seguir, debíamos hacerlo".