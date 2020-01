El Kanka: "No sabía lo que iba a hacer con mi vida, entré tarde en la música"

El Kanka se encuentra en la recta final de su gira 'Donde caben 2 caben 3' y ha hablado en Julia en la onda de su carrera y cómo llegó a la música. "No tenía una banda favorita con 15 años", ha dicho El Kanka, que también ha comentado su paso por Operación Triunfo.

El Kanka llega a Madrid este sábado 1 de febrero para terminar su gira 'Donde caben 2 caben 3' y hace un repaso a su camino como artista, que comenzó estudiando Económicas. "No sabía lo que iba a hacer con mi vida, entré tarde a la música como cliente y consumidor", ha dicho en Julia en la onda.

"Hice un año de Económicas y en el segundo ya no me presenté a ningún examen porque estaba con la música", ha contado El Kanka, que también ha comentado su paso por Operación Triunfo. "No noté un antes y un después por aquello".