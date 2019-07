¿Es malo comer fruta por la noche? Desmontamos los mitos alimentarios del verano

Julio Basulto nos habla sobre los cuatro mitos alimentarios del verano, que van desde beber antes de tener sed a comer fruta solo por la noche.

¿Es bueno comer fruta solo por la noche? El nutricionista responde en Julia en la Onda: "No hay indicios que indiquen que sea bueno, pero tampoco que sea malo. Por eso, mejor comer fruta, que es sano".

Sobre beber antes de tener, Basulto lo tiene claro: "Hay que beber cuando se tiene sed, no antes. En población sana, en países en los que no hay calor extenuante siempre, y en los que tenemos acceso a agua potable, no hace falta transmitir ese mensaje. Beber mucha agua más allá del mecanismo de la sed tiene consecuencias medioambientales".

"Gente refranera, gente embustera", contesta Basulto al mensaje de comer fruta a partir de cierta hora. "Nos encontramos con pacientes que no toman melón a partir de las seis de la tarde, por ejemplo, y comen otras cosas como comida basura".