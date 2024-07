La naturaleza del fuego: por qué se originan incendios forestales

El verano es la época más calurosa del año, lo que provoca que las altas temperaturas puedan tener repercusiones negativas tanto en el cuerpo de las personas como en algunos territorios, pudiendo provocar graves incendios.

Hay una ciencia específica que estudia estos fenómenos: la ecología del fuego. Esta ciencia pone en cuestión algunas de las certezas que tenemos sobre este asunto. El doctor Juli Pausas, doctor en biología por la Universidad de Barcelona y profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investigación sobre Desertificación, concede una entrevista a Julia Otero en el programa Julia en la Onda para explicar en que consiste la ecología del fuego.

¿Qué sabemos de los incendios forestales y que es la ecología del fuego?

"La ecología del fuego es la ciencia que estudia la relación entre los organismos y el fuego. En la ecología del fuego se entiende que el fuego es una parte de la naturaleza: al igual que hay sequías y lluvias, también hay fuego en los ecosistemas. El fuego en los ecosistemas existe desde hace millones de años, desde antes de que existieran los humanos. Entonces, hay una frecuencia de fuegos y una intensidad de fuegos que son ecológicamente sostenibles. La ecología del fuego estudia cuáles son esos regímenes de fuego sostenibles, qué les pasa a las plantas cuando se queman, cómo responden los ecosistemas, etc", explica el doctor Juli.

Sobre si los incendios son negativos, Juli Pausas afirma: "Los incendios no son ni buenos ni malos, son un fenómeno natural como la sequía. ¿Son buenas o malas las sequías? En verano, en España, tenemos sequías cada año. ¿Son buenas o malas? Simplemente, son. Son parte de la definición del clima mediterráneo. Pues los incendios también son parte de la definición del clima mediterráneo y de otros climas, como el de la sabana e incluso el de los bosques boreales. Lo que cambia en cada sistema es su frecuencia y su intensidad".

¿Cuál es la mayor causa de incendios?

"Esto no es tan simple. Digamos que los incendios originales eran provocados por rayos. Ahora, la mayor parte de los rayos caen en zonas agrícolas o urbanas y no generan incendios, así que, en teoría, tenemos menos incendios. Considerando que aproximadamente el cincuenta por ciento del país es agrícola, estas áreas no generan incendios. Es verdad que hay muchas más igniciones causadas por seres humanos, ya sea por descuidos o intencionalmente. Estos incendios a veces pueden sustituir a los naturales; a veces hay demasiados, y eso es cierto, pero otras veces hay demasiados pocos porque se extinguen demasiado pronto", explicaba el doctor Pausas.

"¿Qué pasa cuando se extinguen todos los incendios? Se acumula más biomasa, los bosques crecen de manera intensa, los matorrales se juntan, etc. Entonces, cuando finalmente ocurre un incendio o cae un rayo, el fuego es más intenso y provoca mucho más daño", concluía.

El fuego como herramienta

"El fuego ha sido una herramienta a lo largo de la historia de la humanidad. En los montes, el régimen natural de incendios sirve para abrir claros en el bosque, lo que facilita la entrada de especies que prefieren espacios abiertos. Hay especies, tanto plantas como animales, que prosperan en sitios abiertos. Entonces, el fuego facilita la entrada de estas especies, genera diversidad y crea paisajes heterogéneos, lo que aumenta la biodiversidad" decía Juli.

"Otra cuestión es que nosotros estamos aumentando mucho la frecuencia o la intensidad de los incendios, lo cual es un problema que debemos controlar. Sin embargo, esto no significa que debamos eliminar todos los incendios, porque hacerlo sería contraproducente", concluyó.