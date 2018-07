José Carrillo, rector de la UCM: "El curso próximo, tendremos un fondo de ayuda a los estudiantes más necesitados"

El rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, explica en Julia en la onda que han ofrecido a los alumnos que se han encerrado por no poder pagar la matrícula la posibilidad de pagar en cuatro o en dos plazos, a partir del lunes, y se irá viendo caso por caso el de aquellos estudiantes que aun así no puedan pagar.

Decenas de alumnos protestan por la expulsión de alumnos que no pueden pagar las tasas. / Asamblea Somosaguas

El rector dice que los alumnos no deberían hacer su protesta en la universidad porque las tasas, que han llegado al 63% en alguna titulación, las ha subido la Consejería de Educación. Lamenta esta situación señalando que "ninguna subida de tasas tiene que generar exclusión social" y añade que este país no se puede permitir que alumnos brillantes no puedan estudiar por un problema económico.