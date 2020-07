El consejero de Sanidad de Galicia anima a votar el 12-J: "No vemos ningún elemento para cancelar las elecciones"

El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia ha animado en Julia en la onda a que la gente pueda votar este domingo 12 de julio. Jesús Vázquez Almuiña ha afirmado que existe un "protocolo de máximos" y que se cumplen las garantías: "Tenemos un protocolo de máximos para condiciones más difíciles que la actual. La gente hace vida normal con restricciones y eso dice el protocolo para el día electoral".

Jesús Vázquez Almuiña ha reiterado que el brote en A Mariña está "muy bien localizado", con 165 casos activos y más de 600 contactos que llaman diariamente: "De los positivos, la gran mayoría proceden de esos contactos que llamamos de manera diaria".

Además, el consejero ha insistido en que desde las autoridades sanitarias no ven "ningún elemento" para tener que cancelar los comicios gallegos: "Obviamente no depende de nosotros, sino de la Junta Electoral, pero nosotros como autoridad sanitaria no vemos ningún elemento para tener que hacerlo".

