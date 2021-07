Bob Pop, sobre 'Maricón perdido': "Todos los diferentes tenemos vivencias que nos hacen similares"

Uno de los estrenos que más ha gustado entre los espectadores ha sido la serie 'Maricón perdido', una especie de autobiografía del cómico y escritor, Bob Pop. Charlamos con él y nos explica que de pequeño se sentía "el niño gordo y marica del pueblo" y muchas personas le han escrito para compartir sus mismas vivencias: "Muchos nos hemos sentido los raros y diferentes, los que tenían sudores fríos en el recreo. Al final, todos los diferentes tenemos rasgos que nos hacen similares".

Esta 'vida en imágenes' narra la historia de Roberto Enríquez, un niño que crece y acaba convirtiéndose en el gran Bob Pop. El súper éxito de la serie no lo vio llegar el escritor: "Asumía que habría cariño porque muchos me lo hicieron llegar cuando la anuncié. Mi obsesión era no defraudarlos, pero no me esperaba esta sobredosis de celebración y amor, pero sobre todo que hayan entendido exactamente lo que quería contar".

Hay varios actores que interpretan a Pop y él reconoce que no quería que lo imitaran, así que les explicaba muy bien lo que él había vivido en esos momentos, pero considera que es muy bonito "ver como lo han digerido y convertido en algo precioso". Además, añade que "cuando piense en su infancia a partir de ahora, solo verá la cara de los actores".

soy optimista y un poco naif.

La importancia de la literatura para Bob Pop

A lo largo de 'Maricón perdido', aparecen muchos libros que forman parte de la vida del escritor y significaron mucho para él y quiere que el público los conozca porque "leyéndolos pueden entender cómo es él". "Tenemos biografía, pero también bibliografía", apunta".