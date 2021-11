"Alegría", el nuevo disco de Sergio Dalma para animar al público en tiempos de pandemia

Sergio Dalma ha estado en "Julia en la Onda", para presentarnos su vigésimo primer álbum de estudio de su carrera, "Alegría", el cual se ha estrenado este viernes, 19 de noviembre.

"Estoy muy ilusionado. Este es un disco que nació en pleno confinamiento y la idea inicial y las directrices, era hacer un disco vitalista, colorista y más optimista que nunca", ha confesado el cantante.

Dalma ha afirmado que ha sido terapéutico trabajar en este proyecto: "Al estar en casa entré en un bucle de ansiedad. Por eso, empezar a preparar este nuevo trabajo, que me ayudó a reinventarme, a montar un pequeño estudio en casa y a amasar un disco como nunca. Le hemos consentido y lo hemos hecho con tiempo para que, finalmente, hayan salido una serie de canciones para animar al público en estos tiempos".

Sergio ha destacado que lo más importante a la hora de ser cantante es la ilusión. "He tenido la suerte de nacer con este don en mi voz y trato de cuidarlo al máximo porque soy consciente de que es mi herramienta de trabajo. Ahora está en un momento que me permite jugar de otra forma y probar cosas nuevas". Es por ello, que en este disco casi no hay baladas porque ha asegurado que tras la pandemia lo que necesitamos son canciones para bailar.

"La noche de San Juan"

"Alegría" está lleno de temas inéditos que conocemos con la llegada de este primer tema del álbum "La noche de San Juan", una de las diez canciones del disco y que, además, contará con una versión en catalán, "La Nit de Sant Joan".

"La noche de San Juan es una noche muy mágica donde uno trata de quemar todo lo tóxico para dejar paso a cosas mejores. Es un poco también la intención de este disco, olvidarse de esta pandemia horrible y esperar que vuelvan cosas buenas para todos", ha dicho el artista.

Nuevo álbum, nueva gira

Después del éxito cosechado por su tour, "30… y tanto", el cual tuvo que cancelarse durante un tiempo por la pandemia, el artista encara 2022 con su nuevo show, que lleva por nombre "Alegría", igual que el disco.

De momento ya hay dos conciertos con entradas a la venta, y se espera que anuncie nuevas fechas que se irán incorporando a un extenso listado durante las próximas semanas:

Domingo 9 de enero: Gran Teatre del Liceu, Barcelona

Viernes 28 de enero: Wizink Center, Madrid

30 años de Eurovisión

Sergio Dalma está de celebración y es que, hace 30 años de su actuación en Eurovisión con la popular canción: "Bailar pegados". "Es una canción que me sigue emocionando mucho. Las hemos ido actualizando y vistiéndola de otra forma para que no quede en el olvido", ha apuntado.