La actriz de doblaje María Luisa Solá, sobre las actrices a las que da voz: "Me gustan porque son mujeres fuertes"

Uno de los momentos más emblemáticos de la última gala de los Premios Goya fue el discurso de la legendaria actriz Sigourney Weaver, galardonada con el Premio Goya Internacional. La famosa intérprete dedicó unas palabras de su intervención a homenajear a la actriz de doblaje María Luisa Solá, una veterana de la profesión que ha puesto voz a Weaver en más de 35 películas distintas. Hoy, la actriz ha relatado en 'Julia en la Onda' como vivió ese momento, y junto a su hijo Sergio Zamora ha hablado de este oficio con tanta tradición en España.

Un homenaje inesperado

Solá ha confesado que no sabía que Weaver le iba a dedicar unas palabras en su discurso, y que se enteró en tiempo real viendo la gala desde el salón de su casa: "Cuando dijo mi nombre me levanté del sofá, y estuve como un crío pequeños mirando ahí la tele, viendo si era verdad que había dicho mi nombre", ha explicado la actriz, que afirma que le invitaron a ir a la gala un día y medio antes, sin darle más explicaciones.

"Me hubiera encantado", ha afirmado Solá, que afirma que "hubiera dado un abrazo maravilloso" a Weaver si hubiese podido acudir a la gala. "No pierdo las esperanzas de encontrármela algún día", ha bromeado Solá en su intervención en el programa.

Primeros pasos en el mundo del doblaje

María Luisa Solá es una de las actrices de doblaje más veteranas y prolíficas de nuestro país, y ha explicado que acabó ejerciendo este oficio tras estudiar Arte Dramático: Solá ha explicado que, tras acabar los 3 cursos del Instituto del Teatro, fue a hacer una prueba a la emisora Radio España en Barcelona, donde trabajó narrando numerosas ficciones sonoras y radio teatros: "La radio es una escuela fantástica", ha declarado la actriz, que se lamenta que ya no se practique la lectura en voz alta: "Ahora no vocaliza la gente, ¿por qué no les enseñan?, se ha preguntado Solá.

Sergio Zamora, hijo de Solá, también es doblador, si bien acabó trabajando en el sector después de ponerse a estudiar Informática: "No sé si duré una o media clase", ha bromeado Zamora, que dio sus primeros pasos en el mundo del doblaje en el estudio de Alberto Trifol. Solá afirma que se alegró de saber que su hijo iba a dedicarse al doblaje, si bien le incitó a que se tomase la profesión en serio, y que no lo enfocase como una mera afición.

¿Qué actores son más interesantes de doblar?

Julia Otero, durante la entrevista, ha preguntado a ambos actores acerca de los interpretes a los que mas les gusta poner voz: "La verdad es que me gusta mucho Joaquin Phoenix", ha declarado Zamora, que puso voz al payaso asesino que protagoniza "Joker". El actor también disfruta mucho doblando a Matthew McConaughey y a Jude Law, entre otras. Zamora ha puesto voz también a Bradley Cooper en 'Maestro', por la que el actor ha sido nominado al Óscar.

"Disfruto mucho con todas, las conozco", admite Solá, que añade: "Me gustan porque son mujeres fuertes". "Me gusta mucho Susan Sarandon, me gusta mucho Hellen Mirren", ha añadido la actriz, que afirma que poner voz a Mirren en su papel como Golda Meir ha sido un auténtico desafío.

Solá, al final de la entrevista, ha descrito así la alegría que siente cuando dobla a una actriz a la que lleva tiempo poniendo voz: "Recupero durante unos días a aquella persona, es como una vieja amiga", ha aseverado María Luisa Solá.