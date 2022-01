El emotivo momento de Lorenzo Caprile al romperar a llorar por volver a coincidir con Julia Otero

El diseñador y colaborador de 'Julia en la onda', Lorenzo Caprile, se ha emocionado hasta las lágrimas cuando Julia Otero le ha saludado en directo, por primera vez, desde que ha superado el cáncer.

Al comienzo del Territorio Comanche, Julia ha ido saludando a los tertulianos uno a uno, Núria Torreblanca, Miqui Otero, Máximo Pradera... pero cuando ha llegado a Lorenzo Caprile, este ha comenzado a llorar de la emoción de reencontrarse en las ondas con la periodista.

El pasado mes de febrero de 2021, Julia Otero anunció que se retiraba temporalmente de la radio para centrarse en su recuperación del cáncer que le habían diagnosticado y el 25 de noviembre confirmó que había superado la enfermedad. "A estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena", dijo. Tras haber superado con éxito el cáncer, Julia Otero ha vuelto a tomar las riendas del programa desde el 10 de enero de de este 2022.

Este ha sido el primer encuentro entre Lorenzo y Otero, por lo que el diseñador no ha podido contenerse. "Ha sido un año muy duro...y estar contigo aquí otra vez... de verdad perdonadme", ha declarado entre lágrimas. Y es que Lorenzo Carpile ha perdido a tres personas a causa del cáncer durante este año, por lo que la enfermedad de Julia se le ha hecho especialmente difícil.

Yo no quería derrumbarme, pero es que me emociono mucho de estar aquí otra vez contigo

"Julia, perdóname, si te escribí ayer por la noche porque estaba muy nervioso de volver contigo y no lo he podido aguantar. Es que ha sido un año muy duro, Julia, que he perdido a tres personas muy queridas de lo mismo", ha continuado diciendo y ha añadido: "yo no quería derrumbarme, pero es que me emociono mucho de estar aquí otra vez contigo, lo siento mucho".

Por su parte, Julia Otero también le ha pedido perdón a Lorenzo Caprile, ya que están en estudios diferentes y no sabía lo que estaba sucediendo cuando le saludó.

Al momento, Lorenzo Caprile se ha recompuesto y ha recordado el paso de Julia por 'El Hormiguero': "Estabas guapísima el otro día. Te has quitado 20 años de encima, estás espectacular", ha confesado. Además, considera que "ese corte de pelo le sienta fenomenal".