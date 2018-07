El Gabinete: La letra pequeña del rescate

Goyo Benítez nos habla de la convalidación del decreto de los nuevos ajustes, el cual ha sido ratificado con mayoría absoluta por el Partido Popular. Cristóbal Montoro, en su intervención, ha dicho que no hay dinero en las arcas públicas y que hay que renunciar a los servicios públicos que no se pueden pagar. Acerca de los recortes a los funcionarios, Montoro ha dicho que lo que pide el Gobierno al sector público es que trabajen más tiempo ‘es algo positivo’, ha afirmado. Las réplicas por parte de la oposición a estas declaraciones no han tardado en llegar, por parte de Rubalcaba y Rosa Díez.

Elisa Beni cuenta que cree que los populares ya han tomado las decisiones de qué hacer con los servicios públicos, ‘tendrían que renunciar de la grasa de la Administración’. Se pregunta por qué subir los impuestos de las grandes fortunas es demagogia y subirlos a todos los ciudadanos no, ‘veremos las reacciones en las manifestaciones de esta tarde’. Explica que se encuentra de acuerdo con las declaraciones de Rosa Díez, en lo que se refiere a que el Gobierno cree que los funcionarios son unos vagos debido a que tienen un puesto y sueldo fijos.

Luis Racionero cree que es muy fácil la réplica de Rubalcaba desde la oposición, ‘a ver que hubiese hecho él si llega a ganar las elecciones’. Algo que replica Elisa Beni ya que, bajo su punto de vista, Rubalcaba habría tomado medidas parecidas a las de Hollande. Realiza una comparativa entre ir al médico y pedir un rescate bancario, ‘en ambas ocasiones se tienen que asumir las condiciones’.

Antonio Naranjo dice que se ‘ha rematado la ceremonia de demostración de que el Gobierno tiene dos graves problemas, el de la comunicación y el de las formas’. Cree que el Gobierno se está aprovechando de la situación de los ciudadanos, ‘creo que ha llegado el momento de que los políticos se sienten y prioricen acerca del gasto y déficit’.