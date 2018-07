El Gabinete: ¿España es diferente?

La Fiscalía de Barcelona ha anunciado que ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades en las retribuciones de altos directivos de Caixa Catalunya, entidad fusionada con Caixa Manresa y Caixa Tarragona en lo que ahora es Catalunya Caixa e intervenida por el FROB.



Además, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia, entre los que se encuentran el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y les ha citado a declarar como imputados.



Por otra parte, por orden judicial, las autoridades han registrado domicilios en París del ex presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y han incautado documentos en el marco de un proceso por presunto financiamiento ilegal a su campaña.



Y Barclays ha revelado que el Banco de Inglaterra le aconsejó manipular los tipos



De todos estos escándalos que han ocurrido en España y en otros países de la Unión Europea opinan Javier Sádaba, Pilar Rahola y Juan Adriansens.



Para Pilar Rahola explica que "el primer elemento fundamental de toda democracia sólida es la independencia de los poderes del Estado y aquí el poder político mete la patita en todos los poderes del Estado, de manera que la independencia entre los diferentes poderes no se da".



Javier Sádaba opina que "en España nos mata el amiguismo, el enchufe, y eso lleva necesariamente al corporativismo"



Juan Adriansens afirma que ve "una diferencia muy grande entre España y otros países porque a través de su historia siempre que ha podido ha elegido lo más reaccionario