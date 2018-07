Órdago de Bárcenas al PP

"Esa persona" que ya no está en el PP, pero que fue el responsable de las cuentas del PP durante más de 20 años, es decir, Luis Bárcenas, ha retado este mediodía a su expartido a que se querelle contra él si cree que se apropió de dinero ajeno. Veremos si ese órdago se acepta o no, o sea, si llega o no la querella contra Bárcenas, pero por de pronto hoy, Dolores de Cospedal ha dicho que "si hubo caja B, no era del PP". Es decir, sostiene Cospedal, una vez más, que el juez está equivocado, que la Fiscalía está confundida y que la abogacía del Estado no tiene razón.

También le han parecido "vomitivas" a la secretaria General las especulaciones respecto a un posible pacto entre PP y la Justicia para la salida de Bárcenas de la prisión. Es cierto que la mayoría de los juristas no manifiestan reproche alguno a la decisión de excarcelar al extesorero, pero si esa suposición da arcadas, algo parecido produce la negación de tanta evidencia.

Por otra parte, Bárcenas está próximo a salir. Su aún abogado ha confesado esta mañana que falta poco ya para reunir los 200 mil euros de fianza que le separan de la libertad provisional. ¡ Hay que ver cuántos amigos tiene "esa persona" para ser un llanero solitario!