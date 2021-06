Este lunes se ha producido uno de los regresos más esperados de la radio, ya que Julia Otero, directora de Julia en la Onda, ha vuelto por sorpresa para presentar el programa de este lunes. Lo ha hecho sustituyendo a Mari Carmen Juan 4 meses después de que en febrero se retirara temporalmente debido a estar tratándose con quimioterapia para recuperarse de un cáncer.

No es la primera vez que ha pasado por Julia en la Onda, ya que en ocasiones ha querido volver a su programa, como el día de su cumpleaños, sin embargo, ella sigue pendiente de este, aunque ahora como oyente. Este lunes, Julia Otero vuelve a estar al frente de las cuatro horas de programa de Julia en la Onda.

Julia Otero emociona declarando su amor a la radio y a los oyentes

En los primeros minutos de programa, Julia Otero ha realizado una emotiva 'declaración de amor' tanto a la radio como a los oyentes:

"He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo".

"Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos"

La directora también se ha calificado de 'privilegiada', teniendo en cuenta que "la terapia contra la enfermedad le está yendo muy bien, a diferencia de a otras personas que no cuentan con la misma suerte". Además, señala: "Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad" y añade el verso de Borges "estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo", pero lo rectifica para ella: "Para mí, estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo".

El 'regalo' de volver a la radio

Además, Julia ha querido compartir con los oyentes la felicidad y la alegría que le supone volver a estar al frente del programa:

"Hoy, el calendario y la casualidad se han confabulado para regalarme cuatro horas de radio"

Julia Otero recibe las muestras de cariño de oyentes y compañeros en su vuelta