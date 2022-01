La emotiva vuelta de Julia Otero: "Cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida"

LEER MÁS Julia Otero regresa hoy a la radio tras superar el cáncer

Tras casi un año separada de la radio, la periodista Julia Otero ha vuelto más fuerte que nunca a ponerse al frente de los micrófonos de 'Julia en la Onda'. En febrero de 2021, Otero anunció que se separaba temporalmente de la que era su casa, Onda Cero, para poder luchar contra el cáncer que le habían diagnosticado.

Las emotivas palabras de Julia Otero a Carmen Juan

Julia Otero dejó a JELO a buen recaudo, bajo el mando de Carmen Juan, que la ha sustituido durante todos estos meses. Ahora, en su vuelta, la presentadora le ha dedicado unas emotivas palabras: "Estoy enormemente feliz del reconocimiento que ha recibido mi compañera y amiga, Mari Carmen Juan, en las redes sociales" y ha confesado que esto le "llena de enorme satisfacción".

Parece ayer, pero han pasado muchísimas cosas, algunas incluso buenas

Además, Julia Otero ha continuado recordando lo vivido durante estos meses: "Casi, casi se ha completado una vuelta al sol desde que dejé de estar al frente de este micrófono de Onda Cero. Parece ayer, pero han pasado muchísimas cosas, algunas incluso buenas. Aunque hay que entrenar la vista y el olfato para distinguir esas pequeñas alegrías diarias".

El conmovedor mensaje de Julia Otero celebrando la vida

Asimismo, la periodista ha reflexionando sobre todo lo que ha aprendido: "cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde". Recuerda que la labor de la radio es "celebrar la vida, entretener, divertir, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices, eso también".

Ustedes son los oyentes que nos gustan porque nos han escogido porque comparten esa forma de estar en el mundo

Por otra parte, Julia recalca los valores de su programa: "En tiempos de cólera, lo revolucionario es apostar por la serenidad", dice y continúa explicando "sí, reivindicamos la buena educación, que no es blandura, es buena educación; el respeto, que no es cobardía, es respeto; y reivindicamos la crítica, que no es chillar, no es faltar, es argumentar".

"Esa es la radio que nos gusta y ustedes son los oyentes que nos gustan porque nos han escogido porque comparten esa forma de estar en el mundo", alega la periodista.

Las redes sociales arropan a Julia Otero

Los usuarios de las redes sociales han celebrado la vuelta de Julia Otero a Onda Cero.

Jordi Évole: "Tu vuelves al cole y para nosotros será la hora del recreo"

Entre ellos, se encuentra el periodista Jordi Évole, que ha asegurado que se trata de la "mejor noticia que podíamos tener para arrancar 2022".

Carmen Juan: "Qué orgullo de jefa"

Además, Carmen Juan ha agradecido las palabras que Julia Otero le ha dedicado por haberla sustituido durante estos once meses. "¡Qué orgullo de jefa!", ha comentado a través de su cuenta de Twitter

"Bienvenida a nuestros oídos, que son tu casa"

Ángel R. Barrios ha celebrado la vuelta a casa de Julia: "Bienvenida al salón, a la cocina, al coche, a la oficina, a los caminos y a la obra. A nuestros oídos, que son tu casa".

La petición de los oyentes a Juli a Otero

Otros usuarios también han querido comentar la vuelta a los micrófonos de Julia Otero, aunque le han hecho una petición especial, que no quite la canción de la mesa de redacción. "Porfa, porfa, porfa. no quitéis la canción que abre la Mesa de Redacción. Me da la vida!!!"; "Ha llegado Julia revolucionada, pero TANTO NO. QUEREMOS la canción"; "¿Cómo que vais a quitar "LA CANCION"?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.