Julia Otero, sobre las crisis entre Ayuso y Casado: "Parece que solo uno puede sobrevivir, pero tampoco pueden descartar que no quede ninguno vivo"

A esta hora en la calle Génova nadie ha comido aún, es más tienen el estómago cerrado digieren lo que han escuchado en labios de su presidenta en Madrid y en unos minutos sabremos cómo van a contestar a las graves acusaciones que ella ha advertido.

El secretario general, Teodoro García Egea está a punto de comparecer en la sede del Partido Popular. En el aire la pregunta que dejó Isabel Díaz Ayuso: ¿Cuántos votos han conseguido para el PP aquellos que con tanta crueldad intentan destruirme? Bueno esa y otro buen puñado de frases que están en la mente de todos en este momento.

La presidenta de Madrid no ha roto con su partido al que ha presumido de pertenecer desde hace 18 años pero sí ha declarado la guerra abierta contra la persona que en su momento la aupó a ser candidata, es decir contra Pablo Casado. Como en los inmortales parece que solo uno puede sobrevivir en el futuro. Así que son momentos de enorme zozobra para hooligans y para medios afines al PP que se preguntan en qué cesta ponemos los huevos.

Nadie sabe quién, cómo ni con qué maniobras va a ganar la batalla. La de verdad o la de la comunicación pública que a veces coinciden y a veces no. A veces es lo que parece aunque en política lo que parece suele ser lo que gana. Tampoco pueden descartar que no quede ninguno vivo y surja al rescate alguien llegado del norte. Ya saben que la derecha tienen mucha querencia por los líderes gallegos. No digo más, bueno sí añado que esto no es información, solo opinión. Por lo tanto es tan válida o no, como tengan cada uno de ustedes.