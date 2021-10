El intercambio de ingredientes entre España y América Latina

Esta semana ha sido la Fiesta Nacional donde se recuerda la hispanidad de ese lejano 12 de octubre donde se descubrió un nuevo mundo. Pero también se descubrieron muchas cosas que ahora nos comemos. Y es que, en el libro, "Los 100 grandes platos de la cocina española", los cinco votados por los expertos eran: el cocido madrileño, el gazpacho andaluz, la tortilla de patatas, la fabada y la paella valenciana.

"De esas cinco recetas, tres no existirían si no hubiéramos llegado a América porque no tendríamos tomate para el gazpacho, no habrían alubias en la fabada, tampoco patatas en la tortilla y no habría pimentón en los embutidos del cocido, por ejemplo", ha explicado Ana Vega, quien ha advertido de que hay muchas cosas que asumimos que son muy nuestras, pero realmente no lo son.

Según Vega: "Es difícil pensar cómo era la cocina española antes de descubrir ese mundo. Los sabores y sus combinaciones eran diferentes. Muchos expertos gastronómicos piensan que, después de la aplicación del fuego en la comida, lo más importante que pasó fue la vuelta a Europa de los navíos españoles que trajeron aquellos productos que se encontraron en América".

Cuando Colón descubrió América

En 1492, una expedición española dirigida por Cristóbal Colón, por mandato de los Reyes Católicos, descubrieron América donde conocieron productos típicos de allí, como el cacao.

Un año más tarde, el navegante se presentó ante Isabel de Castilla y Fernando de Aragón para llevarles algunos alimentos americanos, como el boniato, la batata, el ají y el maíz. "A partir de ese momento, los españoles descubrieron un montón de alimentos desconocidos hasta entonces y que ahora son fundamentales en la gastronomía mundial", ha concluido Biscayenne.