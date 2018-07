Antonio Basagoiti 'Yo no quiero ser socio del PNV'

Hablamos con Antonio Basagoiti, presidente del Partido Popular Vasco, el cual ha sido relegido en el Congreso de este fin de semana. Todo ello una semana después de haber roto el pacto con los socialistas de Patxi López.

Sobre el tema de romper el gobierno y unas posibles elecciones adelantadas, comenta que su ideario no era romper el pacto con el gobierno, sino apoyar al líder, pero cree que ‘Patxi López estaba actuando como un candidato del PSOE, no como Lehendakari’. Afirma que la situación del País Vasco del 2012 no tiene nada que ver con la situación de hace unos años, por lo que tienen que cambiar las políticas.

En su discurso de relección como presidente de los populares afirmaba que va a haber una alianza independentista entre el PNV y Batasuna, ‘yo vendo mi libro, pero no desde el Gobierno’. Acerca de cuáles serán sus apoyos afirma que todo dependerá de los resultados, aunque no quiere ser socio del PNV porque su proyecto es excluyente.

Sobre el Gobierno de los populares de Madrid y las políticas de reinserción de terroristas, cree que estas medidas podrían haberse explicado mejor porque algunas personas han sacado comentarios de contexto. El terrorismo no es una preocupación prioritaria, pero el Gobierno de España sigue sufriendo por las reformas. ‘Las medidas de Rajoy las voy a defender aunque no se de un duro por nosotros’, afirma que están acostumbrados a tener vientos en contra. Sobre la gestión de Rodrigo Rato cuenta que no la conoce suficientemente para opinar.