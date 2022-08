"Tu misión primordial será interceptar las comunicaciones de radio de los alemanes y mantener comunicación constante con Moscú, haciéndonos llegar toda la información que seamos capaces de obtener y recibiendo as ordenes pertinentes desde el Kremlin. Por ti pasará todo, y lo que no pase nos puede condenar a muerte a todo el destacamento. Serás una "violinista": tocará en este aparato las notas que te entreguemos y, con un poco de suerte, haremos que le mundo baile a nuestro son." Este es un extracto del libro “La violinista roja” de Reyes Monforte. Un recorrido por el siglo XX a través de la mirada, las vivencias de una espía no demasiado conocida llamada África de las Heras.

La protagonista del libro es África de las Heras nacida en 1909 en Ceuta y que desde la revolución del 34 en Asturias hasta que falleció ha estado muy vinculada a la Unión Soviética lo que le hizo vivir muchas aventuras las cuales explican buena parte del siglo XX. La autora del libro deja claro que no ha podido recoger mucha información de esta espía "solo aparece en "Cambio 16" lo firma Germán Sánchez en 1995, y no sabíamos nada de ella no porque la historia le haya silenciado, ni por ser mujer, si no porque realmente fue una gran espía, el mejor espía es aquel que nadie sabe que existe. Esta espía estuvo al servicio de la KGB 50 años."

Una de las cuestiones importantes de África de las Heras es su compromiso con la Unión Soviética con un régimen totalitario, dictatorial. África luchó por unos ideales, como el comunismo, la Unión Soviética... Reyes Monforte afirma que " en ningún momento de la novela se entra a decir si eran los ideales correctos o si no eran los ideales correctos, que cada lector saque sus propias reflexiones. Lo cierto es que ella entregó su vida y renunció a muchas cosas como fue el amor, la memoria de su hijo muerto, a su familia, a tener una vida normal por unos ideales, que para ella eran la Unión Soviética, la lucha social..."