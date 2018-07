Mauris in nibh bibendum leo pretium pretium

Para empezar hablamos del triunfo de La Roja en la Selección, se encuentra muy feliz, ‘me ha extrañado que haya habido debates y críticas hacia ellos, ya que han conseguido una hazaña que nunca antes se había hecho’.

En el libro, a través de sus artículos, puede verse cómo ha ido cambiando la historia del fútbol. Segurola nos explica que fue, con el triunfo de la democracia, cuando se produjo un punto de inflexión y mejoraron las condiciones de este deporte; ‘los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron fundamentales’. Sobre estos Juegos indica que el mundo descubrió España, ‘fue la apertura definitiva al mundo del país’.

Los Juegos Olímpicos de 1968 en México son los favoritos de este periodista. Eran los primeros Juegos que veía en televisión, ‘pude ver las mayores proezas que se han hecho en el deporte’; es algo que le marcó en su niñez y cree que ‘lo que te fascina de niño es fundamental en la vida de adulto’.

Explica que lo más trascendental del fútbol ocurrió con la “Quinta del Buitre”, del Real Madrid, ‘fueron un fenómeno social y convocaban a la gente porque jugaban bien’. Para él esto ha sido contracultural, ya que los equipos de fútbol españoles han sabido sacar partido de su técnica, algo que el resto de equipos del mundo no han sabido hacerlo.

La figura de Mourinho no le gusta, cree que ‘divide socialmente y tiene un punto de agresividad que no es conveniente’. No pone en duda su trabajo como jugador, pero sí en su forma de llevar las relaciones con los jugadores, ‘ha llegado a dividir a Casillas y Xabi’.