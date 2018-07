Ramón Jáuregui: 'El Rey es rigurosamente escrupuloso con su papel'

El Portavoz de la Comisión Constitucional del Parlamento Ramón Jáuregui, conoció a Santiago Carrillo. Sobre el ex dirigente del Partido Comunista de España nos dice que 'no puedo añadir nada que no se haya dicho ya, fue un hombre capital en momentos determinados de nuestra historia"

La carta que el Rey ha publicado en la página Web de la Casa Real es otro de los temas que más se está comentando en las últimas horas. Jáuregui piensa que 'el mensaje ha sido impecable, pero no estamos acostumbrados a que el Rey mande mensajes políticos de esta nueva manera'. Defiende la figura de Su Majestad ya que 'siempre ha sido respetuoso con el marco democrático y rigurosamente escrupuloso con su papel''.

En cuanto a la política independentista de Cataluña señala que 'El PSC y el PSOE tienen un postura totalmente contraria al independentismo catalán', y defiende el papel de baluarte que tiene que desempeñar el socialismo en Cataluña. Estas ansias de independentismo salpican al País Vasco, ya que Cataluña piensa que los vasco y navarros tienen privilegios que otros ciudadanos no tienen, a lo que Jáuregui responde que 'el País Vasco y Navarra están sujetos a un modelo histórico que se ha respetado'.

El político vasco también ha hablado de las recientes disculpas que ha pedido Arnaldo Otegui. Se inclina a no creérselas y a mantener una actitud crítica contra ETA y una censura contra su entorno político. Las declaraciones de Otegui son 'tardías y oportunistas. El entorno político ha instado a la banda terrorista a que pare; estaba en la ruina y habíamos ganado desde la democracia'.

La prensa internacional comenta la situación que vive España y la posible intervención del Banco Central Europeo en el rescate de la economía del país. Ramón Jáuregui es contundente en su opinión y dice que 'el gobierno no sabe qué hacer, el rescate es una mala opción para España y si finalmente somos rescatados, va a marcar una España lastrada’.