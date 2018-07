Fabián Constantino Barrio: 'Hay zonas del mundo intransitables'

'Salí a dar una vuelta' nos lleva a recorrer el mundo a través de las vivencias de su autor Fabián Constantino Barrio. Una moto fue la única compañera de Fabián, que recorrió desde la India hasta América del Sur en 2 años y 17 días.

Comenta que cuando atravesó Colombia, se dio cuenta que 'estaba en medio del avispero' donde se encontraban las FARC. En todos los países parecía que le iban a matar, pero dice que 'siempre me he encontrado con gente buena que me ayudaba'.

En África, en una de sus etapas del viaje, conoció la miseria de este continente. En Botsuana comiendo, se le acercaron unos niños que le pidieron los huesos del pollo y luego supo que 'eran los hijos del sida, hijos de personas que murieron pos la enfermedad y los propios niños tenían sida'. Cuenta como esta miseria le acompañó hasta la frontera con Israel.

En el tiempo que duró el viaje, Fabián Constantino Barrio ha recorrido 63 países en 749 días. En estos 120.000 kilómetros, el autor cuenta que algunos puntos del planeta 'son intransitables porque el gobierno lo prohíbe' y señala que 'a saber que están haciendo que no quieren que veamos'. Este libro autoeditado está lleno de vivencias y lugares sorprendentes.