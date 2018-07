Núñez Feijoo: "Los gallegos saben distinguir entre lo que hace el gobierno central y lo que he hecho yo"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección el próximo 21 de octubre, alberto Núñez Feijoo asegura en Herrera en la onda que "espera ganar y sacar mayoría absoluta" y que tiene "la confianza en mi pueblo que no se deja influir por cosas que no pasan en Galicia".

El candidato popular ha hecho balance sobre su gestión al frente de la Xunta "Galicia ha dejado de formar parte del anecdotario español, ha pasado a ser respetada", presume de no haber pedido un euro de rescate y de haber saneado su comunidad, de haber abierto hospitales y mantenido plazas de servicios sociales "es posible mantener el estado de bienestar cumpliendo el déficit público", asegura.

Preguntado sobre si las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de España, del Partido Popular, le pasarán factura, responde que "los gallegos saben distinguir" entre las medidas del gobierno central y del suyo y hace hincapié en que en Galicia no ha subido los impuestos, no se ha bajado el sueldo a los funcionarios y que "se me va a juzgar por lo que he hecho yo" .