Fósforos: Analizamos los resultados de las elecciones gallegas y vascas

Los Fósforos nos cuentan sus opiniones sobre los resultados de las elecciones vascas y gallegas. Estas son algunas de ellas. Deja tu opinión aquí.



José María Calleja nos cuenta que en el País Vasco el nacionalismo ha salido reforzado pero no cree que haya coalición entre PNV y Bildu. En cuanto a las elecciones gallegas cree que ha sido una buena campaña de Feijóo y un golpe muy duro para los socialistas.

Ana hace referencia a otra oyente y asegura que a los votantes del PP en el País vasco los llaman fascistas. Asegura que no pueden decir que son españoles ni sacar banderas españolas. Solo pueden estar de acuerdo con Bildu.

Joaquín Leguina cree que el PSOE está teniendo una gran perdida y no se va a recuperar hasta que no olviden el zapaterismo.

Manuel quiere comentar que vive en un pueblo de Santiago y asegura que han madurado mucho democráticamente hablando. Explica que no se puede extrapolar el resultado gallego al apoyo nacional, porque en últimamente la gente vota según actúen los candidatos del momento.

Marta llama desde Vitoria y asegura que aunque ella no vote al PP la llaman fascista igualmente porque no está de acuerdo con el nacionalismo. Ella cree que en unos años los nacionalistas apartarán a los que no estén de acuerdo con ellos.

Justino está de acuerdo en que no es extrapolable el resultado de Galicia al ámbito nacional, pero si es cierto que Feijóo ha conseguido el éxito por su política de austeridad y eso es un apoyo para Rajoy. En cuanto al País Vasco dice que esta región tomará un plan independentista si el PNV se rige por el programa de Bildu y todo esto va a pasar sin saber que ETA haya entregado las armas.