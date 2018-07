Editorial de Carlos Herrera: "Conozco las carreteras cubanas y no he visto una señal de prudencia en mi vida"

Carlos Herrera destaca que la fotografía del día es la de el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, entre Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, y José Ignacio Wert, ministro de Educación en la entrega del premio Planeta. Seguramente no hablaron de la 'pasión de catalanes', cuyo último capítulo es la "internacionalización del conflicto".

Herrera destaca además que el nombre del día es Ángel Carromero, condenado a cuatro años de cárcel por el accidente que costó la vida a los disidentes Harold Cepeda y Oswaldo Payá, un caso en el que "hay irregularidades que no han sido explicadas". La sentencia dice que Carromero no atendió a las señales de prudencia de la carretera "conozco perfectamente las carreteras cubanas y les puedo asegurar que no hay ninguna señal de prudencia ni de nada"