Fósforos: ¿Qué te ha pasado haciendo topless?

Un oyente nos cuenta que cuando tenía 18 años, estando con su primo en la playa, vio a una chica que conocía haciendo topless; ‘estábamos los dos en la edad del pavo mirándole las tetas’. Explica que su primo, salió del agua y se puso a hablar con ella ‘tenía un moco que le recorría toda la cara’.

Paquita explica que en el año 75 estaba en Palma de Mallorca con una pareja de amigos, ‘él era muy celoso de que su mujer hiciese topless’. Cuenta que llegaron tres chicas jóvenes haciendo topless y el hombre ‘se tuvo que poner boca abajo porque aquello no bajaba’.

Lucas nos cuenta que cuando tenía siete años iba a la playa con sus amigos y sus madres, ‘nos sentábamos a la orilla a esperar a que saliesen del agua, ya que a una se le salía una teta u otra cosa y era un espectáculo’.

Luis tiene una anécdota ‘muy divertida’. Nos cuenta que él era el presidente de una comunidad de vecinos en Málaga, ‘no tenemos unas normas específicas para la piscina’. Una vecina le llamó escandalizada porque había una chica haciendo topless, le tuvo que decir que no se podía hacer; ‘cuando volvía hacia mi casa me di cuenta que era una tontería y volví a decirle a la chica que siguiese haciendo topless’.

José nos cuenta que un día iba con su padre navegando por el río, ‘nos encontramos a una chica que no podía cruzar y le tuve que ayudar a subir y estaba sin bañador’; ‘mi padre me dijo que le había agarrado por todos sitios’, añade.