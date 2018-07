Aquí estoy mirando por los prismáticos a ver si nos da o no el Asteroide, que va a rozar la tierra, pasará solo a 27.000 kilómetros, ¡agachensé!. Puede afectar a los satélites del tiempo, ¡que no me toque el Meteosat!.

¿Y el tiempo que?, Pues bien gracias, hasta el domingo. Lluvias débiles, cornisa cantábrica, Nieblas tozudas en el interior y heladas testimoniales zonas de montaña. Las calimas se suman al carnaval en Canarias. Resto, colesterol de huevos fritos para el sábado y cerramos semana con la llegada de un nuevo frente a Galicia.

elborrascas@ondacero.es Nuñezada 2013 en la Bahía de Cartagena, 21 grados. Carlos embarca a 38 Primos y 102 bisnietos del abuelo Núñez. Espero que no se hunda el pecio.

Temperatura. Helados nos quedamos los del atlético en San Asenjo, Soria, 1 bajo cero. Ande vas alma de cántaro, si quedaba la vuelta.

La Firma.- En esta guerra obscena de ver quien la tiene más chiquitita, quien cobra menos, les digo a Alfredo y a Mariano, por experiencia, “La pobreza es algo que se aprende a superar”.